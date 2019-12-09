Специалист рассказала, что если люди, спасшиеся от рака на последней стадии

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-09T08:57:36+03:00

Специалист рассказала о еде, которая спасла от рака на последней стадии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Радикальное изменение диеты может продлить жизнь как здоровым, так и больным людям

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Специализирующийся на интегративной онкологии психотерапевт Келли Тернер рассказала, как люди, уверенные, что им осталось жить несколько дней, поправлялись и жили долгие годы.

По словам исследователя, причиной улучшения самочувствия страдающих от рака стало радикальное изменение диеты, которой они стали следовать на определенном этапе онкологического заболевания.

Как сообщила Тернер, в таких случаях пациенты начинали потреблять больше растительной пищи. Врач привела в пример результаты одного из исследований, которые доказали, что рацион, на половину состоящий из фруктов и овощей, продлевает жизнь как здоровым, так и больным людям.

Эксперт посоветовала чаще есть изюм, грейпфруты, авокадо, бананы, сельдерей, сладкий перец, лук, салат, помидоры и бобовые, а также пить травяные напитки, заняться медитацией и найти себе хорошее хобби.

Напомним, ранее главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн назвал продукты, повышающие риск рака. Среди них фаст-фуде и красное мясо в неимоверном количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU