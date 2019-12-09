2019-12-09T10:30:03+03:00
Экономика

Опрос: Четверть российских компаний поднимут зарплаты работникам

Оставить оплату труда прежней решили 35% руководителей
Ася КУЗНЕЦОВА
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25% работодателей уже запланировали на 2020 год повышение зарплат25% работодателей уже запланировали на 2020 год повышение зарплатФото: REUTERS
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В России заметно снизилось количество компаний, не планирующих увеличивать зарплаты своим сотрудникам. Так, в прошлом году не планировали этого 56% организаций, а сейчас - 35%.

По результатам опроса руководителей и HR-специалистов разных компаний, который провёл сервис поиска персонала "Работа.ру", 25% работодателей уже запланировали на 2020 год повышение зарплат. В прошлом году повышение оплаты труда планировало 18% организаций, сообщает РБК.

- Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала, ‎— отметил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Результаты опроса 2019 года показали, что за год надбавки к зарплате не получили 88% опрошенных.

Ранее министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплаты российским учителям.

Сайт kp.ru писал о том, что Минтруд объявил о повышении заработной платы в России в 2019 году на 6,1%. Росстат отмечает, что в 2019 году зарплаты выросли на 8,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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