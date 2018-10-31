Минтруд объявил о повышении заработной платы в России в 2019 году на 6,1%

31 Окт. 14:37 2018-10-31T14:37:49+03:00

В России в 2019 году заработная плата повысится на 6,1% Фото: REUTERS

По данным Росстата рост зарплаты в этом году составил 8,4%

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На заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова заявила, что в 2019 году средняя заработная плата вырастет на 6,1 %.

- Темп роста заработной платы по следующему году у нас будет 6,1%, рост номинальной заработной платы планируется в 2019 году, в 2020 году - 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%,- прокомментировала Ельцова.

Министр труда и соцзащиты также заявила, что согласно данным Росстата за девять прошедших месяцев 2018 года рост реальной зарплаты составил 8,4 %, а номинальной 11,1%

Индексация заработной платы работникам, которые не попали под действие майских указов президента РФ от 2012 года, запланирована с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Ранее сообщалось, что 5 миллионов бюджетников категорий, также не вошедших в майские указы Владимира Путина, получили повышение зарплат с 1 января 2018 года на 4%. В эту категорию вошли ветеринарные работники, сотрудники МЧС и административно-управленческий персонал, сообщает "ТАСС".

Майские указы от 2012 года уже позволили повысить заработную плату сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, культуры и науки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МРОТ в России с 1 мая 2018 года вырос на 18% и составил 11163 рубля.