В России предлагают приравнять хищения из бюджета к госизмене
Член СПЧ и глава "Национального антикоррупционного комитета" Кирилл Кабанов, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, предложил приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и наказывать за это сроком заключения от 10 до 25 лет.
Также Кабанов добавил, что, на его взгляд, на амнистию или досрочное освобождение провинившийся может рассчитывать только в случае возмещения ущерба.
Свою радикальную позицию Кабанов объясняет тем, что, по его мнению, коррупция угрожает не только экономике, но и национальной безопасности, а также остаётся "раздражающим внутриполитическим фактором".
- У людей возникают претензии, когда они не понимают, куда тратятся деньги, когда не понимают, как проходят процессы управления, а деньги тратятся большие, как в Москве, например, - естественно, рейтинг доверия падает. Для этого должна быть более прозрачная система и люди должны видеть реальные результаты, - рассказал РИА Новости глава НАК.
Напомним, что Кирилл Кабанов также выдвигал предложение о наказании за оскорбление полицейских в сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU