В Москве два 10-классника выпали с балкона 21-ого этажа

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-09T11:55:01+03:00

В Москве два подростка выпали с балкона 21-ого этажа, один из них выжил Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Один из подростков скончался, его одноклассника доставили в реанимационное отделение

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Вечером в воскресенье, 8 декабря, после падения с 21-ого этажа дома в районе Южное Бутово в Москве погиб один подросток, другой получил тяжелейшие травмы.

Как сообщает источник kp.ru, жители дома в Южном Бутово сообщили, что рядом со зданием лежат два человека. Оказалось, что это два 16-летних учеников 10-го класса одной из московских школ. Они выпали с балкона пожарной лестницы, расположенного на 21-м этаже дома.

Один из подростков выжил. Его доставили в больницу в реанимационное отделение. Другой ученик скончался еще до прибытия "скорой".

Известно, что оба парня росли в неполных семьях. Одного из мальчиков воспитывала неработающая мать-одиночка, другой жил с опекуном, пока его родная мама находилась в тюрьме. Женщина осуждена за мошенничество.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре из окна многоэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы выпала 36-летней женщины с маленькими дочкой и сыном. Мальчик выжил, его доставили в реанимационное отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU