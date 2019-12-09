В Госдуме предложили ввести в школах основы антикоррупционной политики

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-09T12:34:39+03:00

Осуждённых за дачу взятки почти вдвое больше, чем тех, кто её получил Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев высказал идею о введении нового предмета в школах - основы антикоррупционной политики. Программу обучения вузов Пискарев предложил пополнить дисциплиной "антикоррупционное право".

- Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем - сказал политик в интервью журналу "Российская Федерация", опубликованном 9 декабря.

Он также добавил, что "чрезвычайно важно воспитать в обществе нетерпимость к коррупционному поведению".

Пискарев отметил, что не менее существенной, чем сами коррупционеры, причиной становятся граждане, желающие решить свой вопрос деньгами.

- Об этом, кстати, говорит и судебная статистика: количество осужденных за дачу взятки у нас почти вдвое превышает число лиц, ее получивших, - уточнил он.

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» также поднимался вопрос о том, почему приговор за получение взятки выносится гораздо реже, чем за её дачу.

Также сайт kp.ru писал о рекомендациях Минтруда о снижении статистики коррупции в частных компаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU