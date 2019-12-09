Источник МИД: встреча Лаврова с Трампом 10 декабря ожидается
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон для встречи с лидером США Дональдом Трампом 10 декабря ожидается.
- 10 декабря Сергей Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Майклом Помпео. Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня, - сообщил агентству ТАСС источник в министерстве иностранных дел России.
Он также отметил, что встреча Лаврова с Трампом проходит по приглашению главы Госдепа Майкла Помпео.
Напомним, что последняя встреча российского министра иностранных дел с президентом США прошла 10 мая 2017 года в Вашингтоне. После неё политики общались только в рамках ежегодной открытии сессий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сайт "Комсомольской правды" писал о главных темах переговоров Майкла Помпео и Сергея Лаврова на их предстоящей встрече.
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