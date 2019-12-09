2019-12-09T14:12:21+03:00
Политика

Источник МИД: встреча Лаврова с Трампом 10 декабря ожидается

Визит министра иностранных дел России пройдёт по инициативе главы Госдепа Помпео
Ася КУЗНЕЦОВА
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Последняя встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа состоялась 10 мая 2017 года в ВашингтонеПоследняя встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа состоялась 10 мая 2017 года в ВашингтонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон для встречи с лидером США Дональдом Трампом 10 декабря ожидается.

- 10 декабря Сергей Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Майклом Помпео. Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня, - сообщил агентству ТАСС источник в министерстве иностранных дел России.

Он также отметил, что встреча Лаврова с Трампом проходит по приглашению главы Госдепа Майкла Помпео.

Напомним, что последняя встреча российского министра иностранных дел с президентом США прошла 10 мая 2017 года в Вашингтоне. После неё политики общались только в рамках ежегодной открытии сессий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сайт "Комсомольской правды" писал о главных темах переговоров Майкла Помпео и Сергея Лаврова на их предстоящей встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU

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