Стали известны главные темы переговоров Лаврова и Помпео

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-07T10:28:22+03:00

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Главными темами обсуждения на предстоящих переговорах госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова станут вопросы, вызывающие разногласия сторон. Об этом сообщили представители администрации Соединенных Штатов.

Согласно их данным, во время встречи с Лавров 10 декабря в Вашингтоне Помпео поднимет вопросы двусторонних отношений, ситуации в Сирии, Венесуэле и на Украине. Также будет затронут контроль над вооружениями, передает газета The Washington Post.

Сайт kp.ru писал, что российский министр встретится не только со своим коллегой, но и с несколькими высокопоставленными чиновниками США. Его последний визит в Штаты датируется маем 2017 года. Тогда Лаврова приняли в Белом доме сам глава государства Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон.

ИСТОЧНИК KP.RU