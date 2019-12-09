Политолог прокомментировал предстоящую встречу Путина и Зеленского

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-09T14:24:42+03:00

Эксперт предположил, что президенты могут заодно обсудить и газовый вопрос

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На встрече президенты России и Украины могут обсудить не только Минские соглашения, но и газовый вопрос. Такое предположение выдвинул доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

«Украинский транзит всё ещё сохраняет свою актуальность. Но полагаю, что весь комплекс вопросов будет увязан нашим президентом в один предмет переговоров», — цитирует Манойло RT.

Ранее стало известно, что в понедельник, 9 декабря, перед встречей «нормандской четверки» в Париже состоятся переговоры президента России с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. А после встречи четырех глав государств пройдут переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет сайт argumenti.ru.

Предстоящую встречу двух президентов также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В эфире радио «Комсомольская правда» она заявила, что новые договоренности и заявления не имеют смысла, если украинская сторона не перейдет от слов к действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU