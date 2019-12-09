2019-12-09T11:47:00+03:00
Политика

Захарова о "нормандском саммите": Весь вопрос не в новых заявлениях, а в силе воли украинской стороны

Представитель МИД прокомментировала Радио "Комсомольская правда" встречу Путина и Зеленского
Ася КУЗНЕЦОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Владимир Гердо/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В понедельник, 9 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящую встречу президентов Путина и Зеленского в Париже.

В программе журналиста Максима Шевченко в эфире радио "Комсомольская правда" Захарова рассказала, что без конкретных шагов, которые демонстрировали бы серьезность намерений по их воплощению, "никакая встреча не имеет смысла".

Представитель МИД также отметила, что изначально Москва видела "не просто готовность и решимость украинского руководства идти этим путем, но и, действительно, реализацию этого желания, этих намерений".

- Собственно, поэтому было принято решение о подобной встрече, - сказала Мария Захарова.

На вопрос о том, верит ли она, что сегодня удастся достичь реальных прорывных соглашений, Захарова ответила: "Ещё раз, такие по-настоящему, глобально прорывные договоренности были достигнуты пять лет назад. Где реализация? Весь вопрос не в новых договоренностях, не в новых заявлениях. Весь вопрос – в силе воли украинской стороны".

Захарова добавила, что между Россией и Украиной есть конкретный "абсолютно жизнеспособный" план и вне зависимости от того, сколько прошло лет, он может быть реализован.

Напомним, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пройдёт сегодня, 9 декабря, после окончания переговоров «нормандской четверки» в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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