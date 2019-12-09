Мошенники придумали, как с помощью обычного письма в конверте обманывать россиян

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-09T17:11:49+03:00

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Аферисты под видом Роспотребнадзора отправляют россиянами письма. Речь не об интернет мошенниках. Жертвам аферисты отправляют обычные бумажные письма в конвертах. Этого оказывается достаточно, чтобы люди сами добровольно переводили мошенникам свои деньги. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, письма получают как юридические лица, так и просто граждане. Суть писем одинаковая- якобы адресату нужно заплатить административный штраф.

- При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора,- сказано на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре призывают проверять реквизиты, отправителем не может быть юридическое лицо, если речь о штрафах. В ведомстве просят в случае, когда возникли вопросы, обращаться в территориальный орган.

Ранее нашли новый вид мошенничества в WhatsApp.

ИСТОЧНИК KP.RU