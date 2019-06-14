Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-14T13:49:52+03:00

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14 июня международная антивирусная компания ESET проверила мессенджер WhatsApp. В результате эксперты обнаружили новый вид обмана пользователей. Мошенники предлагают людям бесплатно получить 1 тб интернет-трафика, которым можно воспользоваться даже без подключения к WI-FI. Утверждалось, что эта акция якобы проводится в честь 10-летия мессенджера.

Для того, чтобы получить желаемый подарок, пользователи должны перейти по предложенной ссылке, ответить на некоторые вопросы и поделиться ссылкой с 30 друзьями. Доверчивые пользователи выполняют все указания мошенников, однако обещанного приза так и не получают.

Эксперты ESET полагают, что эта акция была сделана для массового распространения рекламы без согласия абонентов.

В ходе исследования ESET обнаружила сайт , который использовался для некоторых фишинговых компаний. Это вид мошенничества, направленный на получение личных данных пользователей. С одного и того же домена мошенники запустили более 66 фишинговых сервисов, Все фейковые акции рассылались абонентам под видом известных брендов – Adidas, Rolex и др.

ИСТОЧНИК KP.RU