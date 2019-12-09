Эксперт объяснил, что поможет увеличить доходы россиян

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-09T17:11:47+03:00

Эксперт объяснил за счет чего будут расти доходы россиян в 2020 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это связано с отказом от серых зарплат

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По данным сервиса «Работа.Ру» в России в 2020 году повысить зарплату работникам планируют 25% руководителей, год назад подобные возможности имелись только у 18%. Многие работодатели готовятся конкурировать за кадры, повышая оплату: 56% против 35% год назад.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев уверен, что уже скоро люди почувствуют рост доходов. В первую очередь это будет связано с отказом от серых зарплат.

- При этом повышение доходов населения показывает, что российская экономика на самом деле чувствует себя намного лучше, чем указано в официальной статистики, - комментирует ФАН эксперт.

Ранее сайт kp.ru рассказывал что «кадровый дефицит» вынуждает четверть российских компаний повышать зарплаты. Поиск новых высококвалифицированных работников стоит дороже, чем индексация окладов.

Результаты опроса 2019 года показали, что за год надбавки к зарплате не получили 88% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU