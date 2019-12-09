Синоптики предупреждают россиян о погодных аномалиях на этой неделе

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-09T18:27:03+03:00

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В России ожидается аномально теплая погода. В Гидрометценре предупреждают о резком потеплении, которое пришло еще в конце минувшей недели на юг Сибири. Циклон движется с Севера Атлантики, и к 9 декабря уже захватил большую часть территории России. Аномальное тепло сохранится в России практически до конца недели.

- Во многих регионах температурный фон превысил норму на 10-14 градусов. В Кемерово, Барнауле и в некоторых других городах обновились температурные рекорды, - сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В центральной части России превышение средних значений по температуре было в пределах 4-8 градусов. Циклон будет сопровождаться оттепелью. Если еще в понедельник 9 декабря в Салехарде было - 11 градусов, то 10 декабря ожидается уже ноль градусов.

В Норильске с -23 температура изменится до -8.

Самая классическая погода, та, которая соответствует норме, на юге страны и на Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU