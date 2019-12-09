2019-12-09T22:57:25+03:00
Политика

Эрдоган встретится с Путиным на церемонии запуска «Турецкого потока»

Переговоры пройдут 8 января в Стамбуле
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент Турции планирует провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным до их личной встречи в СтамбулеПрезидент Турции планирует провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным до их личной встречи в СтамбулеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Турции назвал дату встречи с российским лидером. С Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры 8 января на церемонии запуска «Турецкого потока» в Стамбуле.

В эфире телеканала TRT турецкий президент сообщил, что до этой даты планирует провести с Путиным телефонный разговор.

- Я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром, - сказал Эрдоган.

Как сообщает Reuters, президент Турции планирует провести совместную с Ливией разведывательную операцию на востоке у Средиземного моря. Стороны ранее подписали соглашение о морских границах.

Эрдоган надеется, что Путин изменит свою позицию относительно Хафтара, при этом он пригрозил тем, что Ливия может повторить судьбу Сирии, где Турция провела спецоперацию "Источник мира", направленную на борьбу с террористами. После заключенного в Сочи меморандума российские и турецкие войска патрулируют территорию Сирии у турецкой границы. Эрдоган сообщил, что готов будет направить своих военных в Ливию, если Турция получит запрос от Правительства национального согласия в Ливии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маргарита Симоньян отказалась получать материнский капитал
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
В Самаре прошло совещание по развитию цифровых технологий в России
Глава Минюста США хочет опротестовать доклад, оправдывающий слежку за Трампом
В Париже завершилась встреча «нормандской четверки»
Маргарита Симоньян: Путин не будет следующим президентом
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную
Симоньян рассказала, за что благодарна Зеленскому
В Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса
В США расширили санкции против Венесуэлы
Песков: При знакомстве Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями
В Париже начался саммит «нормандской четверки»
Отдельная встреча Путина и Зеленского состоится до итоговой конференции «нормандского саммита»
Сумма требований России к Украине по делу о долге по облигациям достигает 4,5 миллиардов долларов
ЕС запускает санкционный режим по аналогии с американским Актом Магнитского
Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников
Синоптики предупреждают россиян о погодных аномалиях на этой неделе
Глава Минспорта о решении ВАДА: «Я не буду говорить политическое это решение или нет»
Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2020
Путин начал переговоры с Ангелой Меркель в рамках нормандского саммита
Александр Моор, глава Тюменской области: «Время от времени набор конкурентных преимуществ надо оценивать заново»
Коллекторы назвали минусы идеи запретить взыскивать долги с пенсий
В Ленинградской области на благоустройство дворов выделяют 1,4 млрд рублей
В Египте 14 детей пострадали при падении аттракциона
ВАДА обязало Россию выплатить самый крупный штраф в истории - 5 млн долларов
В Госдуме прокомментировали решение WADA в отношении России
Эксперт объяснил, что поможет увеличить доходы россиян
Мошенники придумали, как с помощью обычного письма в конверте обманывать россиян