Эрдоган встретится с Путиным на церемонии запуска «Турецкого потока»

СЕГОДНЯ 22:45 2019-12-09T22:57:25+03:00

Президент Турции планирует провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным до их личной встречи в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент Турции назвал дату встречи с российским лидером. С Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры 8 января на церемонии запуска «Турецкого потока» в Стамбуле.

В эфире телеканала TRT турецкий президент сообщил, что до этой даты планирует провести с Путиным телефонный разговор.

- Я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром, - сказал Эрдоган.

Как сообщает Reuters, президент Турции планирует провести совместную с Ливией разведывательную операцию на востоке у Средиземного моря. Стороны ранее подписали соглашение о морских границах.

Эрдоган надеется, что Путин изменит свою позицию относительно Хафтара, при этом он пригрозил тем, что Ливия может повторить судьбу Сирии, где Турция провела спецоперацию "Источник мира", направленную на борьбу с террористами. После заключенного в Сочи меморандума российские и турецкие войска патрулируют территорию Сирии у турецкой границы. Эрдоган сообщил, что готов будет направить своих военных в Ливию, если Турция получит запрос от Правительства национального согласия в Ливии.

ИСТОЧНИК KP.RU