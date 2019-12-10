2019-12-10T01:02:04+03:00
Политика

В Кремле заявили, что «нормандская четвёрка» продолжила переговоры за ужином

Ранее в Париже на полях саммита прошла встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Кремле заявили, что «нормандская четвёрка» продолжила переговоры за ужиномВ Кремле заявили, что «нормандская четвёрка» продолжила переговоры за ужиномФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран «нормандской четверки» после окончания переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжили общение за рабочим ужином.

По словам российского лидера, он остался доволен встречей с главой Украины.

- После двусторонней встречи (Путина и Зеленского) переговоры в нормандском формате возобновились за рабочим ужином, - отметил Песков, пишет "ТАСС".

Сообщается, что в зале, который отгородили от глаз журналистов ширмой, проходит ужин делегаций и лидеров, продолжающих переговоры за обеденным столом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что

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ИСТОЧНИК KP.RU

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