В Кремле заявили, что «нормандская четвёрка» продолжила переговоры за ужином
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран «нормандской четверки» после окончания переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжили общение за рабочим ужином.
По словам российского лидера, он остался доволен встречей с главой Украины.
- После двусторонней встречи (Путина и Зеленского) переговоры в нормандском формате возобновились за рабочим ужином, - отметил Песков, пишет "ТАСС".
Сообщается, что в зале, который отгородили от глаз журналистов ширмой, проходит ужин делегаций и лидеров, продолжающих переговоры за обеденным столом.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что
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ИСТОЧНИК KP.RU
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