2019-12-09T19:42:37+03:00
Политика

В Париже начался саммит «нормандской четверки»

До официальной встречи главы стран провели серию двухсторонних переговоров
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин проведет переговоры с Владимиром Зеленским до итоговой конференцииВладимир Путин проведет переговоры с Владимиром Зеленским до итоговой конференцииФото: REUTERS
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В Елисейском дворце началась официальная часть саммита «нормандской четверки». В Париж проводят встречу главы стран России, Франции, Украины и Германии. Главной темой встречи станет ситуация в Донбассе, урегулирование конфликта и выполнение сторонами условий «Минского соглашения».

Заседание должно было начаться в 18.00 по московскому времени. До него лидеры стран провели серию двухсторонних переговоров. Первым, с кем пообщался Владимир Путин, стала канцлер Германии Ангела Меркель. В это время президент Украины пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры стран в таком составе впервые собираются за одним столом за последние три года. Кроме того 9 декабря состоится первая личная встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. До этого они общались только по телефону. В рамках саммита состоятся двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.

Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

Встречу назначили до итоговой пресс-конференции, на которой участники саммита расскажут журналистам, о чем им удалось договориться.

Зеленский ранее заявлял, что хочет обсудить на саммите порядок выполнения "Минского соглашения", а также вопрос об особом статусе Донбасса. С Владимиром Путиным он намерен обговорить конкретные сроки обмена задержанными "всех на всех". Возможно, при личной встрече затронут еще и вопрос заключения газового соглашения.

Путин прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате".

ИСТОЧНИК KP.RU

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