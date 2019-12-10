ФАС не видит оснований для существенного роста стоимости авиабилетов

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-10T11:18:42+03:00

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Федеральная антимонопольная служба не видит никаких предпосылок для существенного роста цен на авиабилеты в России в 2020 году. Такое заявление сделал заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин, комментируя прогноз Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Сайт kp.ru писал, что объединение предупредило россиян о подорожание перелетов. Согласно данным ассоциации, цены на авиабилеты на I квартал 2020 года уже выросли на 3–18%.

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ИСТОЧНИК KP.RU