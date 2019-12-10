Авиаперевозчики предупредили россиян о повышении цен на билеты в 2020 году

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-10T06:23:05+03:00

Эксперты сообщили, что потери авиакомпаний за год составят около 40 млрд рублей

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В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предупредили россиян, что стоимость перелетов в 2020 году продолжит расти.

Также эксперты подсчитали, что потери авиакомпаний за год составят около 40 млрд рублей.

При этом темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU