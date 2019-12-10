В Москве проходит конференция, посвящённая 20-летию Союзного государства

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-10T12:01:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве открылась научно-практическая конференция, посвящённая 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. "Комсомольская правда" ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Сайт kp.ru писал, что в рамках мероприятия будет проведено шесть секций по основным направлениям совместной деятельности России и Белоруссии.

"Мы обсудим вопросы сближения законодательства Белоруссии и России, экономические аспекты развития, социальную политику, а также сотрудничество в сфере безопасности", - сказал в приветственной речи госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы: прямая трансляция конференции.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU