В Москве проходит конференция, посвящённая 20-летию Союзного государства
В Москве открылась научно-практическая конференция, посвящённая 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. "Комсомольская правда" ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.
Сайт kp.ru писал, что в рамках мероприятия будет проведено шесть секций по основным направлениям совместной деятельности России и Белоруссии.
"Мы обсудим вопросы сближения законодательства Белоруссии и России, экономические аспекты развития, социальную политику, а также сотрудничество в сфере безопасности", - сказал в приветственной речи госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы: прямая трансляция конференции.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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