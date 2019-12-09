Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»: прямая онлайн-трансляция

«Комсомольская правда» будет вести в прямом эфире видеотрансляцию научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», которая пройдет в Москве во вторник, 10 декабря. Она будет посвящена 20-летию подписания Договора о создании Союза между Беларусью и Россией, На форуме эксперты обсудят актуальные вопросы строительства интеграционного объединения.

С помощью онлайн-трансляции на нашем сайте вы сможете стать участником этого события, увидеть выступления гостей, среди которых дипломаты, чиновники высокого ранга, топ-медиаменеджеры, экономисты, политологи и многие другие.

Работа конференции начнется с пленарного заседания и продолжится в шести секциях, тематика которых посвящена основным направлениям деятельности Союзного государства.