Песков раскрыл подробности переговоров Путина с Зеленским

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-10T15:26:15+03:00

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что во время двухсторонних переговоров лидерам стран удалось побеседовать с глазу на глаз

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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Зеленским в Париже. Напомним, 9 декабря в Елисейском дворце прошел саммит в нормандском формате. Главной темой встречи стали ситуация в Донбассе, но президент России и украинский лидер сумели также обсудить тему обмена задержанными «всех на всех». Решено, что эта юридическая процедура пройдет 31 декабря.

Двухсторонние переговоры Путина и Зеленского состоялись до итоговой конференции.

- У них была достаточно краткая (беседа) после встречи, где сидело по много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошел и пригласил их на продолжение «нормандского формат», - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.

В Кремле надеются, что эти переговоры станут "началом конструктивного общения" между представителями стран. Еще один вопрос, который должны были обсудить в Париже, касался заключения газового соглашения. Однако, достичь договоренностей по условиям продления контракта, не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU