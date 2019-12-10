Песков раскрыл подробности переговоров Путина с Зеленским
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Зеленским в Париже. Напомним, 9 декабря в Елисейском дворце прошел саммит в нормандском формате. Главной темой встречи стали ситуация в Донбассе, но президент России и украинский лидер сумели также обсудить тему обмена задержанными «всех на всех». Решено, что эта юридическая процедура пройдет 31 декабря.
Двухсторонние переговоры Путина и Зеленского состоялись до итоговой конференции.
- У них была достаточно краткая (беседа) после встречи, где сидело по много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошел и пригласил их на продолжение «нормандского формат», - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.
В Кремле надеются, что эти переговоры станут "началом конструктивного общения" между представителями стран. Еще один вопрос, который должны были обсудить в Париже, касался заключения газового соглашения. Однако, достичь договоренностей по условиям продления контракта, не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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