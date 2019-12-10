2019-12-10T15:26:48+03:00
Общество

«Холодное сердце» не растопить: Диснеевская сказка снова в лидерах проката

Но конкуренцию ей может составить приключенческая комедия «Джуманджи: Новый уровень»
Елена АКИМОВА
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Диснеевская сказка "Холодное сердце" продолжает удерживать позиции лидера в отечественном прокатеДиснеевская сказка "Холодное сердце" продолжает удерживать позиции лидера в отечественном прокатеФото: кадр из фильма
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Диснеевский сиквел «Холодное сердце» снова оказался непобедимым и возглавил рейтинг проката по итогам прошлого уикенда. По данным ЕАИС, мультфильм записал на счет еще 366 млн рублей, планка сборов поднялась до 1,3 млрд рублей.

Пока конкурентов, которые могли бы серьезно потеснить позиции мультфильма, нет, но эксперты делают ставки на приключенческую комедию «Джуманджи: Новый уровень».

- Новинка с Дуэйном Джонсоном имеет очень высокий потенциал и в следующий уикенд у нее есть все шансы обойти действующего лидера, - комментирует «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

По итогам минувших выходных у «Джуманджи» в копилке 150 миллионов рублей.

Третьей финишировала британская романтическая комедия «Рождество на двоих» с кассой в 73 млн. Аналогичные цифры у мелодрамы «До встречи с тобой», главную роль в которой исполняет Эмилия Кларк из «Игры престолов».

На четвертой строчке ироничный детектив «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом (65 млн и общая касса – 210 млн), а замыкает пятерку лидеров отечественная новинка, военная драма «Ржев» (38 млн).

Во второй половине топ-10 еще два российских фильма: «Алла Пугачева. Тот самый концерт» - 34 млн – этот факт удивил многих экспертов. Картина резко улучшила свои позиции и практически удвоила общую кассу сборов до 71 млн (шестое место).

А спортивный байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» стал девятым, заработав 25 млн. Итог двухнедельного проката составил 97 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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