«Они бы и ножами, и глазками»: Захарова ответила Зеленскому на «приглашение» для российских журналистов

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-10T17:36:55+03:00

Президент Украины "пригласил" журналистов из России, но не объяснил, почему их разворачивают в аэропорту Фото: REUTERS

Во время пресс-подхода в Париже украинский президент позвал в Киев представителей СМИ из России

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД России Мари Захарова ответил украинскому президенту, который после саммита в Париже «пригласил» российских журналистов в страну. Когда представители СМИ в ответ ему заявили, что их не пускают, Зеленский посоветовал получать аккредитацию. На вопрос «у кого?», украинский лидер лаконично ответил – «у аккредитаторов».

Комментарий Захаровой разместили в соцсетях российского МИД. Она признается, что три раза пересматривала видео, на котором Зеленский приглашает журналиста Владимира Соловьева в Украину «посмотреть, походить ножками, ручками, глазками».

Российских журналистов действительно не пускают в Украину, разворачивают на границе или не выпускают за территорию аэропорта. Даже тех, кто приехал по приглашению как участник конференции ОБСЕ. Например, Евгению Примакову даже не дали покинуть аэропорт.

- Они бы «и ножками, и глазками», но СБУ не пускает, охраняя «то, что там происходит», от российского эфира, - написала официальный представитель МИД России. - Если, господин Зеленский, Вы серьезно, то сделайте что-то «не в теории, а на практике, и в конкретные сроки», как Вы любите, реализуйте своё приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать.

ИСТОЧНИК KP.RU