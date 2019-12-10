"Походите ножками": Зеленский пригласил российских журналистов на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов на Украину, чтобы они могли лично оценить обстановку в стране. Такое предложение прозвучало в понедельник, 9 декабря, по окончании "нормандского саммита" в Париже.
"Вы приедете, я вам покажу, только чтобы реально. <...> Походите ножками, ручками, глазками", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что то, в каком ключе российские СМИ сейчас освещают события на Украине, его не устраивает.
Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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