"Походите ножками": Зеленский пригласил российских журналистов на Украину

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-10T09:24:54+03:00

Главу государства не устраивает то, как наши СМИ освещают события в его стране

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов на Украину, чтобы они могли лично оценить обстановку в стране. Такое предложение прозвучало в понедельник, 9 декабря, по окончании "нормандского саммита" в Париже.

"Вы приедете, я вам покажу, только чтобы реально. <...> Походите ножками, ручками, глазками", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что то, в каком ключе российские СМИ сейчас освещают события на Украине, его не устраивает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748724" frameborder="0"></iframe> Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU