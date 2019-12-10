2019-12-10T19:34:45+03:00
Общество

Автодилеры прогнозируют рост цен на новые машины в пределах 5 процентов

Вместе с тем в 2020 году прогнозируется падение продаж авто
Юлия САЛЬНИКОВА
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Утилизационные сборы в нашей стране появились 10 лет назадУтилизационные сборы в нашей стране появились 10 лет назадФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прогнозируют рост цен на авто в 2020 году на 5 процентов. К этому приведет повышение утилизационного сбора и рост инфляции. Президент Ассоциации Олег Моисеев сообщил ТАСС о прогнозируемом снижении продаж новых автомобилей на 8 процентов:

- Если рынок будет действительно так себя вести, а мы считаем, что будет, то производителям придется держать цены, очень мелкими шажками повышать, потому что они друг на друга смотрят,- сказал Моисеев.

С 1 января 2020 года увеличится утилизационный сбор, причем размер ставки будет зависеть от типа авто. Отечественные машины утилизировать дешевле - поэтому ни них сбор будет минимальным. Для импортируемых автомобилей доля индексации утилизационного сбора в цене составляет примерно 2 - 5 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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