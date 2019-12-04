2019-12-03T11:00:16+03:00
Авто

Утилизационный сбор на автомобили вырастет

Это произойдет с 1 января 2020 года
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Отечественные авто утилизировать выгоднееОтечественные авто утилизировать выгоднееФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Рост будет большим, но ставки поднимутся не на все автомобили. На 46,1% произойдет увеличение для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% - для авто с двигателем объемом от 3,5 литра. Сбор на наиболее распространенные автомобили с двигателем объемом от одного до двух литров повысится на 112,4%. Для физических лиц размер ставки останется прежним.

- Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки, - поспешил всех успокоить глава Минпромторга Денис Мантуров.

И все же для импортируемых автомобилей доля индексации утилизационного сбора в цене составляет примерно 2 - 5%. Так что рост цен на них продолжится, но не будет взрывным. По крайней мере по этой причине. Утилизационные сборы в нашей стране появились 10 лет назад. Сначала это был платеж в три тысячи рублей при сдаче в утиль машины для получения скидки на новый отечественный автомобиль. Через несколько лет утилизационный сбор стал мерой поддержки отечественного автопрома в условиях вступления во Всемирную торговую организацию. Сейчас утилизационный сбор платится как иностранными, так и отечественными производителями, в зависимости от возраста и технических характеристик машины он может достигать 100 тысяч рублей и даже более. Но отечественным предприятиям он компенсируется из бюджета. А иностранные производители вынуждены закладывать эту разницу в цену.

Отечественные авто утилизировать выгоднее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отечественные авто утилизировать выгоднее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А В ЭТО ВРЕМЯ

Льготы сохраняются

В будущем году сохранятся нынешние условия для участников программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним будут доступны только машины стоимостью не более 1 млн рублей, размер скидок - 10%. Банкам эти деньги компенсируются из бюджета, для этого будет выделено 10,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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