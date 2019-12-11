"Рассадник грибов плесени и стафилококка": Врачи рассказали, чем опасны пробники косметики в магазинах
Эксперты также обнаружили в косметической продукции герпес и гепатит
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Российские врачи рассказали, что на косметических пробниках в магазинах в огромном количестве размножаются опасные для здоровья человека микроорганизмы.
Так, эксперты обнаружили в продукции герпес, гепатит и много другой "гадости".
- При различных исследованиях, когда проводили микробиологические испытания, то находили и стафилококки, и грибы плесени, и дрожжи, и синегнойную палочку, - заявили эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU