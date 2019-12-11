Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплаты

СЕГОДНЯ 07:11 2019-12-11T07:34:15+03:00

Треть опрошенных заявили, что работящий человек должен получать не меньше 50 тысяч рублей

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Эксперты Общественной палаты провели опрос на тему "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления". Результаты исследования показали, что 35% жителей нашей страны считают справедливой зарплату в размере более 50 тысяч рублей.

Чуть меньше респондентов (31%) назвали сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% оценили оптимальный доход в 30-40 тысяч рублей, 10% - в 21-30 тыс. При этом абсолютное большинство россиян испытывает чувство социальной несправедливости, хоть и с разной периодичностью.

Чаще всего это связано с разницей в доходах (60%), отсутствием доступа к качественным медицинским услугам (49%) и местом проживания (38%). А вот неравенство в доступе к культурным благам испытывают лишь 8% опрошенных, к благоприятной экологической среде - 11%. Еще 13% респондентов пожаловались на невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность своих близких. Не испытывает чувство социальной несправедливости лишь один процент граждан.

Изменением ситуации, по мнению участников исследования (97%), должно заниматься государство. Также 91% россиян считает, что ликвидации неравенства поспособствует снижение уровня "демонстративного потребления", а 80% и 71% выступают за социальную ответственность бизнеса и некоммерческих организаций и активистов, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что летом подобный опрос проводила компания "Сбербанк страхование жизни". В результате средняя справедливая зарплата жителей городов России составила 66 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU