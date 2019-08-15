2019-08-15T11:44:16+03:00
Общество

Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»

Россияне рассказали, какой доход может позволить обеспечить достойное существование
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жители крупных городов России называли «Справедливую зарплату»Жители крупных городов России называли «Справедливую зарплату»Фото: REUTERS
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«Справедливая зарплата» для жителей крупных городов России в среднем составляет 66 тысяч рублей. Таковы данные опроса, проведенного страховой компанией «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах страны.

Во время исследования, которое приводит РБК, социологи спрашивали какая именно «справедливая зарплата может позволить обеспечить достойное существование».

Самыми требовательными оказались москвичи, которые назвали достойной зарплату в 105 тысяч рублей. На втором месте жители Санкт-Петербурга и Владивостока – 77 тыс. рублей, а также– 75 тыс. рублей, на третьем Хабаровска— 96 тысяча.

Самыми скромными оказались жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в среднем 58 тысяч рублей).

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, согласно данным Росстата средняя зарплата по стране около 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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