Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»
«Справедливая зарплата» для жителей крупных городов России в среднем составляет 66 тысяч рублей. Таковы данные опроса, проведенного страховой компанией «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах страны.
Во время исследования, которое приводит РБК, социологи спрашивали какая именно «справедливая зарплата может позволить обеспечить достойное существование».
Самыми требовательными оказались москвичи, которые назвали достойной зарплату в 105 тысяч рублей. На втором месте жители Санкт-Петербурга и Владивостока – 77 тыс. рублей, а также– 75 тыс. рублей, на третьем Хабаровска— 96 тысяча.
Самыми скромными оказались жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в среднем 58 тысяч рублей).
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, согласно данным Росстата средняя зарплата по стране около 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU