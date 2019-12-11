Заключенных мотивируют написать примирительное письмо жертве

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-11T07:37:53+03:00

Специально для этого в колониях буду проводить тренинги

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В 2020 году в российских колониях планируют запустить психологические тренинги для заключенных. На них осужденные получат должную мотивацию, чтобы написать примирительное письмо пострадавшей стороне.

Для начала подобную практику испытают на несовершеннолетних, а если она окажется успешной, то смогут применять ее и на взрослых людях. В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)отметили, что письменные извинения будут учитываться в характеристиках и могут повысить шансы на досрочное освобождение.

Для того, чтобы реализовать проект, ФСИН заключены соглашения о сотрудничестве с местными организациями, занимающимися программами восстановительного правосудия. Только в 2019 году 400 сотрудников службы прошли обучение по технологиям медиации, а в 2020-м на безе одного из подведомственных вузов будет запущена программа профпереподготовки, пишет газета "Известия".

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин уверен, что в тренингах нет ничего плохого, главное, чтобы письмо было написано от души, а не формально.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что численность осужденных в России достигла исторического минимума В этом году в исправительных колониях стало меньше на 29135 заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU