2019-12-11T07:37:53+03:00
Общество

Заключенных мотивируют написать примирительное письмо жертве

Специально для этого в колониях буду проводить тренинги
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заключенные начнут писать письма жертвамЗаключенные начнут писать письма жертвамФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году в российских колониях планируют запустить психологические тренинги для заключенных. На них осужденные получат должную мотивацию, чтобы написать примирительное письмо пострадавшей стороне.

Для начала подобную практику испытают на несовершеннолетних, а если она окажется успешной, то смогут применять ее и на взрослых людях. В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)отметили, что письменные извинения будут учитываться в характеристиках и могут повысить шансы на досрочное освобождение.

Для того, чтобы реализовать проект, ФСИН заключены соглашения о сотрудничестве с местными организациями, занимающимися программами восстановительного правосудия. Только в 2019 году 400 сотрудников службы прошли обучение по технологиям медиации, а в 2020-м на безе одного из подведомственных вузов будет запущена программа профпереподготовки, пишет газета "Известия".

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин уверен, что в тренингах нет ничего плохого, главное, чтобы письмо было написано от души, а не формально.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что численность осужденных в России достигла исторического минимума В этом году в исправительных колониях стало меньше на 29135 заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продукты с растительными жирами могут получить новые названия
Российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры без флага
Президент Бразилии назвал 16-летнюю Грету Тунберг отродьем
В России начались рейды из-за новогодних лесорубов
Названы города России, в которых комфортно и недорого жить
Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплаты
Диагностикой труб в Ленинградской области займутся инновационные роботы
В Раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
"Тропический сад и вид на Карибское море": На Ямайке продают виллу создателя Джеймса Бонда
"Атака на Евросоюз": В Германии осудили санкции США против "Северного потока-2"
Суд запретил Трампу тратить бюджет Пентагона на возведение стены
Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду для США от добрых отношений с РФ
"Мы привыкли к нападкам": Лавров заявил о запуске "Северного потока-2" вопреки санкциям США
"Рассадник грибов плесени и стафилококка": Врачи рассказали, чем опасны пробники косметики в магазинах
"Пострадали пять человек": Под Волгоградом перевернулся рейсовый автобус
"Упряжка оленей и бомж Санта": Бэнкси нарисовал новое "рождественское" граффити
Силуанов озвучил сроки решения суда по долгу Украины перед Россией
Юрий Жирков стал футбольным Джентльменом года
"Россия подтвердила свое предложение": Лавров заявил о готовности России продлить СНВ-3
Лавров рассказал Помпео об итогах саммита "нормандской четверки"
«Положите факты на стол – ноль реакции»: Лавров призвал Вашингтон обсудить обвинения России во вмешательстве во внутренние дела США
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у «Газпрома» нестандартных козырей
Трамп назвал смехотворным обвинительное заключение Конгресса США в деле по импичменту
Помпео на встрече с Лавровым сказал, что отношения США с Россией должны стать лучше
В Кремле опровергли заявление Авакова о «сдавших нервах» Суркова на «нормандском саммите»
Известный журналист Александр Рай погиб вместе с супругой: у пары остался ребенок