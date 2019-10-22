Численность осужденных в России достигла исторического минимума

Либерализация уголовного законодательства дает свои плоды. На 1 октября 2019 года в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы России осталось 434303 осужденных, при этом в начале года содержалось более 463 тысяч.

- Наибольшее снижение количества осужденных, по сравнению с началом года, отмечается в ГУ ФСИН России по Свердловской области (1344 человека), ГУФСИН России по Пермскому краю (1249 человек), ГУФСИН России по Красноярскому краю (1172 человек), - сообщает официальный представитель ФСИН России Кристина Паньшина.

Представитель ведомства отметила, что численность лиц, содержащихся в следственных изоляторах в этом году также опустилась ниже 100 тысяч человек. а 01 октября в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, содержалось 98301 человек (на 1 октября 2018 года - 100581 человек).

- Следуют отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории Российской Федерации, - отметила Паньшина.

По данным Международного центра тюремных исследований (ICPS) за 2018 год лидером по числу осужденных стало США. Там отбывает наказания 2 121 600 человек. На втором месте - Китай с 1 649 804 сидельцами, а на третьем Бразилия с 700 489 арестантами. Россия занимала в прошлом году четвертое место в этом рейтинге с 567 789 зеками. Однако, если посмотреть, сколько заключенных сейчас на 100 тысяч населения, то Россия (392) окажется на 19 месте. А США (655) так и останется в лидерах, уступая лишь Сальвадору (597) и Туркестану (552).