Чижов считает, что Россию и ЕС ждет "новое начало" в отношениях
Смена руководства институтов Евросоюза, которая произошла 1 декабря 2019 года, способна дать новый старт отношениям России и ЕС. Такого мнения придерживается постоянный представитель РФ при международном объединении Владимир Чижов.
Он признает, что на настоящий момент отношения между нашей страной и Союзом нельзя назвать нормальными. Их серьезно "отравляют" антироссийские санкции, которые постоянно расширяются. Однако взаимозависимость сторон никуда не делась, считает дипломат.
"Я абсолютно уверен: в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла мы можем стать свидетелями "нового начала" в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными", - сказал Чижов.
Согласно его данным, сейчас на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота России. Наши граждане "бьют рекорды по получению шенгенских виз", развивается приграничное сотрудничество.
"Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно", - цитирует ТАСС постпреда.
Сайт kp.ru писал, что в начале декабря сменилось руководство ЕС. Новым главой объединения стал самый молодой на этом посту политик Шарль Мишель.
ИСТОЧНИК KP.RU