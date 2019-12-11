Чижов считает, что Россию и ЕС ждет "новое начало" в отношениях

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-11T10:14:15+03:00

В Брюсселе постепенно осознают, что РФ и Европе непросто развиваться друг без друга

Изменить размер текста: A A

Смена руководства институтов Евросоюза, которая произошла 1 декабря 2019 года, способна дать новый старт отношениям России и ЕС. Такого мнения придерживается постоянный представитель РФ при международном объединении Владимир Чижов.

Он признает, что на настоящий момент отношения между нашей страной и Союзом нельзя назвать нормальными. Их серьезно "отравляют" антироссийские санкции, которые постоянно расширяются. Однако взаимозависимость сторон никуда не делась, считает дипломат.

"Я абсолютно уверен: в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла мы можем стать свидетелями "нового начала" в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными", - сказал Чижов.

Согласно его данным, сейчас на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота России. Наши граждане "бьют рекорды по получению шенгенских виз", развивается приграничное сотрудничество.

"Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно", - цитирует ТАСС постпреда.

Сайт kp.ru писал, что в начале декабря сменилось руководство ЕС. Новым главой объединения стал самый молодой на этом посту политик Шарль Мишель.

ИСТОЧНИК KP.RU