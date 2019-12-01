Сменились главные лица Евросоюза

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-01T08:52:46+03:00

Главой Евросоюза стал самый молодой на этом посту политик в истории

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В Брюсселе прошла регулярная смена Председателя Совета Евросоюза, одна из задач которого - созывать встречи глав государств и правительств ЕС.

В пятницу, 29 ноября, бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель принял полномочия Президента ЕС у поляка Дональда Туска, христианского демократа правоцентриста,

Шарлю Мишелю 43 года, и его новая работа - вести саммиты ЕС и представлять союз на международной арене. Он стал самым молодым в истории глав Евросовета.

-Я хочу, чтобы Европа стала мировым лидером в области зелёной экономики, с рабочими местами, инновациями и высоким качеством жизни. Мы должны найти путь вперед для всех государств-членов и народов. Чтобы добиться этого, мы должны мобилизовать все свои инструменты, таланты и интеллект, - передает цитату Мишеля Euronews.

Новой главой Еврокомиссии (правительство ЕС) стала бывший министр обороны и один из самых сильных политиков Германии Урсула фон дер Ляйен. На этом посту она сменила бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера, который занимал должность председателя Еврокомиссии в течение пяти лет.

Испанец Жозеп Боррель стал главой европейской дипломатии вместо итальянки Фредерики Могерини. Боррель - бывший министр иностранных дел Испании. Официальное название его поста - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Первым большим испытанием для нового президента Евросоюза станет декабрьский саммит. Он будет проходить одновременно с выборами в Великобритании. Шарлю Мишелю придётся бороться за единство остающихся 27 членов и за присоединение новых, если Британия выйдет из состава Евросоюза.

Напомним, что в конце октября Евросоюз согласился на перенос даты выхода Великобритании из своего состава на три месяца до 31 января.

18 октября сайт kp.ru поделился видео, где Жан-Клод Юнкер, выступая последний раз в качестве главы Еврокомиссии, не смог сдержать слёз. На видео он благодарит коллег и журналистов, которые все эти годы, освещали деятельность организации. Также он поблагодарил главу Евросовета Дональда Туска.

ИСТОЧНИК KP.RU