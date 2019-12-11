Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты отказываются представлять интересы Украины на слушаниях по провокации в Керченском проливе. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее стало известно, что власти полуострова созовут международный общественный трибунал. Слушания по инциденту намечены на весну 2020 года, однако у Киева до сих пор нет защитников.
"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний", - сообщил Молохов.
По его словам, от участия в проекте отказался даже адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков, хотя ему предлагали деньги. Глава рабочей группы считает, что это свидетельствует лишь об одном - оправдать действия киевских властей, пославших моряков на убой", почти невозможно.
Однако организаторы не теряют надежды найти подходящего юриста, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что участие в трибунале примут видные общественные деятели, политологи, социологи и экономисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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