2019-12-11T11:14:42+03:00
Политика

Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Международный общественный трибунал по инциденту намечен на весну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливеУкраинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливеФото: REUTERS
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Адвокаты отказываются представлять интересы Украины на слушаниях по провокации в Керченском проливе. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее стало известно, что власти полуострова созовут международный общественный трибунал. Слушания по инциденту намечены на весну 2020 года, однако у Киева до сих пор нет защитников.

"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний", - сообщил Молохов.

По его словам, от участия в проекте отказался даже адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков, хотя ему предлагали деньги. Глава рабочей группы считает, что это свидетельствует лишь об одном - оправдать действия киевских властей, пославших моряков на убой", почти невозможно.

Однако организаторы не теряют надежды найти подходящего юриста, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что участие в трибунале примут видные общественные деятели, политологи, социологи и экономисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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