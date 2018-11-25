Вторая группа украинских катеров перестала прорываться к Керчи и ушла назад после ареста пограничниками первой группы

Сюжет с попыткой прорыва украинских бронекатеров из Чёрного моря в Азовское получил неожиданное развитие. Напомним, первая группа из трёх кораблей («Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу») днём 25 ноября вторглась в 12-мильную акваторию прибрежных российских вод и попыталась пройти Керченским проливом. В общем-то, сделать это можно было совершенно легально — достаточно было официально заявить о своём желании пограничной службе РФ, поскольку разрешение на проход через Керченский пролив по морскому праву носит уведомительный характер.

Но украинские морские волки решили пойти методом провокации. На соединение с первой группой со стороны Азовского моря направилась ещё одна, сначала из двух бронекатеров, потом к ним присоединился ещё один. Но даже идя на всех парах, к Керчи синхронно с первой «микроэскадрой» они не успевали.

Между тем катера погранслужбы ФСБ России (то есть, на минутку, армия и флот к операции даже не подключались) принудили первую группу «украинских морских львов» к остановке. Для этого один раз даже был применён «навал», когда наш корабль аккуратно соприкоснулся с украинским «Яны Капу», поменяв его курс (что требовало ювелирной работы российского капитана, который смог при этом обойтись без причинения значительных повреждений корпусу своего жовто-блакитного «коллеги»).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Поскольку, однако, рейдеры отказывались подчиняться, к девяти вечера спецгруппа ФСБ принудительно остановила катера и взяла их под контроль.

Видя такой поворот, вторая «эскадра» ВМСУ, та самая, что шла из Азовского бассейна, резко поменяла курс и стала возвращаться на базы — Бердянск и Мариуполь.

Карта и хронология конфликтаФото: Алексей СТЕФАНОВ

Киев же в полном соответствии с поступками героев анекдота «А нас-то за що?» объявил, что будет жаловаться в ООН.

«КП» следит за развитием событий.

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Пограничный конфликт: Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. Но столкнулись с погранкораблями ФСБ. Отвечаем на несколько вопросов о несостоявшейся морской перемоге. (подробности)

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