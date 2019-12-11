2019-12-11T11:24:37+03:00
Политика

В Совфеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Накануне президент страны Владимир Путин тоже отметил важность этой меры
Елена АКИМОВА
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В России могут начать наказывать чиновников за оскорбления народаВ России могут начать наказывать чиновников за оскорбления народаФото: REUTERS
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В России могут ввести наказания для чиновников, которые оскорбляют граждан. Идея появилась еще весной, ее обсудили в Госдуме и отправили на рассмотрения в профильные структуры.

Совет Федерации поддержал инициативу и вернул документ с положительным заключением. Об этом ФАН рассказал депутат Государственной думы ФС РФ Александр Старовойтов. Он отметил, что лично пока не сталкивался с хамством от чиновников, «они пока еще до такой степени не обезумели, чтобы депутату Государственной думы».

- Но в России достаточно примеров подобного поведения. Должна быть некая грань, после которой придется отвечать за свои поступки. У нас существует статья 319-я статья Уголовного кодекса, где за оскорбление власти предусмотрена уголовная ответственность, мы поэтому и подготовили такой законопроект, - комментирует депутат.

Инициатива была одобрена на самом высоком уровне. Владимир Путин согласился, что необходимо принять меры и не допускать хамства, но прежде стоит всесторонне обсудить данный вопрос.

Одной из последних на теме оскорбления "попалась" начальница молодежной политики Соснового Бора Ленобласти Александра Позднякова. Она пыталась призвать подростков вести активный образ жизни и меньше времени тратить на гаджеты. В итоге использовала в речи нецензурную брань, теперь слова чиновницы гуляют по сети, а ей грозят неприятности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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