В Австрии врачи сделали невозможное - пересадили мертвое сердце живому человеку
Врачи Городской клинической больницы Вены провели операцию, которая долгая время считалась невозможной. Они успешно пересадили живому человеку мертвое сердце.
Орган был имплантирован в тело 61-летнего пациента. До недавнего момента считалось, что из-за нарушения циркуляции крови, сердце, которое уже перестало биться, нельзя запустить вновь, но австрийские хирурги доказали обратное.
Они использовали метод Donation after Circulatory Death, который обычно применяют при трансплантации легких, печени и почек, и с помощью устройства по уходу за органами Organ Care Systems заставили орган ожить.
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ИСТОЧНИК KP.RU