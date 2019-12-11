В Австрии врачи сделали невозможное - пересадили мертвое сердце живому человеку

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-11T12:00:51+03:00

Операция прошла успешно, и сейчас пациент чувствует себя хорошо

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Врачи Городской клинической больницы Вены провели операцию, которая долгая время считалась невозможной. Они успешно пересадили живому человеку мертвое сердце.

Орган был имплантирован в тело 61-летнего пациента. До недавнего момента считалось, что из-за нарушения циркуляции крови, сердце, которое уже перестало биться, нельзя запустить вновь, но австрийские хирурги доказали обратное.

Они использовали метод Donation after Circulatory Death, который обычно применяют при трансплантации легких, печени и почек, и с помощью устройства по уходу за органами Organ Care Systems заставили орган ожить.

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ИСТОЧНИК KP.RU