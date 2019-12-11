2019-12-11T14:58:13+03:00
В мире

В Британском институте стенографов рассказали, чего общего у Греты Тунберг и "желтых жилетов"

Составлен список самых сложнопроизносимых в англоязычной среде слов
Ольга МАТЫС
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С именем юной экоактивистки пришлось помучиться очень многим телеведущимС именем юной экоактивистки пришлось помучиться очень многим телеведущимФото: REUTERS
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Британский институт стенографов подвел свои итоги года и подобрал слова, которые вызывали у журналистов самые большие затруднения. Пожалуй, больше всего ведущим телеканалов пришлось попотеть над именем экоактивистки Греты Тунберг (Greta Thunberg), количество новостей о которой в этом году превышало мыслимые и немыслимые объемы.

Ещё ведущие испытывают в 2019 году большие сложности с произношением французского словосочетания "gilets jaunes" - те самые "жёлтые жилеты", которые на протяжении уже очень долгого времени продолжают протестовать во Франции. Другим политическим словом стало "prorogue" - назначение перерыва в работе Британского парламента. Именно этот процесс спровоцировал судебное разбирательство вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, и именно это слово часто использовалось в СМИ в обсуждениях перспективы Брексита.

Кроме того, не обошлось и без славянских слов, трудно воспринимаемых за рубежом. Благодаря нашумевшему сериалу от телекомпании HBO большое распространение получило слово "Чернобыль" - "Chernobyl" в англоязычном варианте.

Один из редакторов проекта Тед Ментеле отметил, что ошибки в постоянно меняющемся потоке новостей ошибки, увы, неизбежны. Однако, по его мнению, "важной частью изучения любого языка являются уверенность в себе и энтузиазм, поэтому говорить достаточно гладко, чтобы быть понятым - уже хорошо".

Ранее итоги года для русскоязычного интернет-пространства подвела компания Google.

ИСТОЧНИК KP.RU

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