2019-12-11T20:13:34+03:00
Политика

Песков прокомментировал слова главы ДНР о фальсификации Киевом текста парижского коммюнике

По словам представителя Кремля, это не так важно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий ПесковПресс-секретарь российского президента Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о фальсификации Украиной текста коммюнике «нормандского саммита» на английском языке.

Представитель Кремля заметил, что «это не так важно» и «там есть референтный текст на английском».

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер ДНР заявил, что на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского договоренность «четверки» об обсуждении всех правовых аспектов особого статуса Донбасса сформулирована как «все правовые аспекты Закона об особом статусе». По его словам, таким образом Киев «сужает понятие особого статуса до одного закона».

Через некоторое время Пушилин сообщил, что текст был исправлен, но только на русском и украинском языках заявил, что ДНР не будет выполнять решений парижского саммита, пока президентский офис не уберет все версии «сфальсифицированного текста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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