2019-12-11T15:44:54+03:00
Политика

Глава ДНР назвал «мошенничеством» публикацию Киевом неточного текста парижского коммюнике

Пушилин заявил, что республика не будет выполнять решений саммита пока офис Зеленского не уберет со своего сайта все версии «сфальсифицированного текста» [видое]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава ДНР назвал «мошенничеством» публикацию Киевом неточного текста парижского коммюникеГлава ДНР назвал «мошенничеством» публикацию Киевом неточного текста парижского коммюникеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский принял требования ДНР и вернул текст, опубликованный на сайте президентского офиса, к согласованному виду, но только на русском и украинском языках, в то время как на английском до сих пор представлен «сфальсифицированный текст».

Ранее Пушилин заявил, что «нормандская четверка» договорилась обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, но на сайте офиса Зеленского это было сформулировано как «все правовые аспекты Закона об особом статусе». По словам главы ДНР, Киев таким образом «сужает понятие особого статуса до одного закона».

Пушилин отметил, что это нельзя принять за «рассеянность слуг офиса президента», поскольку коммюнике согласовано именно на английском языке, поэтому «данная фальсификация является недопустимой».

«Потому еще раз объясняем Киеву, что пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решений саммита. Вначале украинская власть должна устранить все последствия своего мошенничества», - заявил лидер ДНР.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате». В коммюнике по итогам встречи сказано, что Киев согласен на постоянный особый статус для Донбасса.

Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нормандский саммит: Встреча Путина, Зеленского, Макрона и Меркель в Париже 9 декабря 2019 года»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума запретила выписывать штрафы водителям, основываясь на средней скорости
«За то, что забила тревогу»: Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time
Путин поручил сделать авиасообщение между регионами доступнее
Эксперт объяснил, сможет ли Турция действительно выгнать американцев с авиабазы Инджирлик
В Италии спустя 22 года нашли украденную картину Климта
Эд Ширан признан лучшим артистом Британии за последние 10 лет
Матвиенко: Россия обжалует решение исполкома WADA
Российские фехтовальщики не планируют отказываться от участия в Олимпиаде в Токио
Обезглавленный труп фотолюбителя обнаружен в подмосковной деревне
В Британском институте стенографов рассказали, что общего у Греты Тунберг и "желтых жилетов"
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Умерла Елена Лебедева, основатель "Радионяни"
Стало известно, что в 2019 году чаще всего "гуглили" россияне
К берегам Японии прибило пропавший в октябре российский катер
Совфед одобрил закон об отмене комиссии за перевод внутри банка
В ВШЭ рассказали, как россиянам получить справедливую зарплату
Песков: Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова