Глава ДНР назвал «мошенничеством» публикацию Киевом неточного текста парижского коммюнике

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-11T15:44:54+03:00

Пушилин заявил, что республика не будет выполнять решений саммита пока офис Зеленского не уберет со своего сайта все версии «сфальсифицированного текста» [видое]

Изменить размер текста: A A

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский принял требования ДНР и вернул текст, опубликованный на сайте президентского офиса, к согласованному виду, но только на русском и украинском языках, в то время как на английском до сих пор представлен «сфальсифицированный текст».

Ранее Пушилин заявил, что «нормандская четверка» договорилась обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, но на сайте офиса Зеленского это было сформулировано как «все правовые аспекты Закона об особом статусе». По словам главы ДНР, Киев таким образом «сужает понятие особого статуса до одного закона».

Пушилин отметил, что это нельзя принять за «рассеянность слуг офиса президента», поскольку коммюнике согласовано именно на английском языке, поэтому «данная фальсификация является недопустимой».

«Потому еще раз объясняем Киеву, что пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решений саммита. Вначале украинская власть должна устранить все последствия своего мошенничества», - заявил лидер ДНР.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате». В коммюнике по итогам встречи сказано, что Киев согласен на постоянный особый статус для Донбасса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748656" frameborder="0"></iframe> Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

ИСТОЧНИК KP.RU