2019-12-11T20:33:52+03:00
Экономика

В России закрыли 25 «отмывочных» площадок с оборотом 38 млрд рублей

Заградительные меры позволили банкам пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 млрд рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России закрыли 25 «отмывочных» площадок с оборотом в 38 млрд рублейВ России закрыли 25 «отмывочных» площадок с оборотом в 38 млрд рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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C начала 2019 года Росфинмониторинг закрыл 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин.

Глава Росфинмониторинг сообщил, что деятельность недобросовестных господрядчиков была прекращена при помощи Центробанка, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел.

«С учётом заключений Росфинмониторинга судами приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд рублей. В результате эти деньги удалось не пустить в теневой сектор экономики», - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Чиханчина, основными проблемными зонами является бюджетная и кредитно-финансовая сферы.

Он сообщил, что заградительные меры позволили банкам пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 миллиардов рублей. Однако кредитные организации могут пользоваться этими мерами необоснованно, на что жалуется бизнес.

«Часть таких обнальщиков в дальнейшем не обращалась в банки, а часть решила действовать в обход заградительных банковских мер», - отметил Чиханчин.

Напомним, ранее Центробанк сообщил, какие сектора экономики формировали спрос на теневые финансовые услуги в прошлом году. В лидерах оказалось строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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