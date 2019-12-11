Фильмы Скорсезе и Тарантино получили по четыре номинации на премию Гильдии киноактеров США

СЕГОДНЯ 21:36 2019-12-11T21:36:58+03:00

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Криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец», картины «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «Скандал» Джея Роуча получили по четыре номинации на премию Гильдии киноактеров США. Список претендентов на престижную награду, опубликован на сайте объединения.

На награду «Лучший актерский состав в игровом кино» вместе с «Ирландецем», «Однажды в… Голливуде» и «Скандалом» претендуют «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Паразиты» Пон Чжун.

В номинации «Лучшая мужская роль» на победу претендуют Леонардо Ди Каприо, снявшийся «Однажды в… Голливуде», Кристиан Бэйл за роль в «Ford против Ferrari», Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме, а также Тэрон Эджертон («Рокетмен») и Адам Драйвер («Брачная история»).

За «Лучшую женскую роль» награду могут получить Шарлиз Терон, сыгравшая в картине «Скандал», Скарлетт Йоханссон за роль в ленте «Брачная история», а также Синтия Эриво («Гарриет»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Лупита Нионго («Мы»)

Лауреатов премии Гильдии киноактеров объявят 19 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее аналитики портала Gold Derby назвали главным претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» картину Мартина Скорсезе. По их оценкам «Ирландец» может получить даже не одну статуэтку.

ИСТОЧНИК KP.RU