2019-12-12T01:06:05+03:00
В мире

Возможно, рак: президент Бразилии рассказал о визите к врачам

По его словам, он хорошо себя чувствует
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент Бразилии заявил о подозрении на онкологиюПрезидент Бразилии заявил о подозрении на онкологиюФото: REUTERS
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о своем подозрении, что у него, возможно, онкологическое заболевание. К такому выводу он пришел после медицинского осмотра.

По данным издания, Reuters глава государства проходит медицинский осмотр, в ходе которого врачи удалили у него родинку из уха. Исходя из этого, Болсонару и предположил, что у него, вероятно, рак кожи.

Он также отметил, что хорошо себя чувствует, но врачи рекомендовали ему воздержаться от поездки в Сальвадор. По их словам, ее лучше отменить из-за сильного сильного истощения организма президента.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что 8 сентября глава государства перенес операцию. В одной из частных клиник Сан-Паулу Жаиру Болсонару удалили грыжу. Состояние главы государства стабильное.

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались после совершенного на него нападения в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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