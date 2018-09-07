2018-09-07T00:27:14+03:00
В мире

Кандидат в президенты Бразилии был ранен ножом на встрече с избирателями

Врачи прооперировали Жаира Болсонару после ранения в живот [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Кандидат в президенты Бразилии Жаир БолсонаруКандидат в президенты Бразилии Жаир БолсонаруФото: REUTERS
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В Бразилии кандидат в президенты Жаир Болсонару был ранен ножом в живот во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди- Фора. Об этом сообщил сын политика Флавиу Болсонару.

Сразу после нападения, претендента на пост главы государства доставили в больницу в Жуиз-ди- Фора, где прооперировали. Сын политика сначала сообщил, что ранение было поверхностным и его отец чувствует себя хорошо. Однако позже он написал в в Twitter, что все оказалось более серьезным.

Кандидата в президенты Бразилии ударили ножом на встрече с избирателями.Покушение на Жаира Болсонару

"К сожалению, это было более серьезно, чем мы ожидали. Ранение достигло части печени, легких и кишечника . Он потерял много крови, в больницу он был доставлен почти мертвым... Его состояние теперь кажется стабильным. Молитесь, пожалуйста!"- написал младший Болсонару

По данным телеканала Globo, политику проведена лапараскопия. Болсонару остается в больнице под наблюдением врачей.

Полиция задержала нападавшего вскоре после инцидента. 40-летний Аделио Биспо де Оливейра признался в преступлении.

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