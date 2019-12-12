2019-12-12T07:35:29+03:00
Общество

Россияне назвали число детей в идеальной семье

41 процент респондентов убеждены, что в идеальной семье должно быть двое наследников
Елена АКИМОВА
Поделиться:
41% россиян уверены, что в идеальной семье должно быть двое детей41% россиян уверены, что в идеальной семье должно быть двое детейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом общественного мнения (ФОМ) выяснили, сколько детей, по мнению россиян, должно быть в идеальной семье. 41 процент респондентов убеждены, что в идеальной семье должно быть двое детей.

Треть готова воспитывать троих — в теории. Четырех и более отпрысков хотят иметь 15% россиян, а 6% ограничились бы одним ребенком. Но реальное положение дел отличается от статистики - на деле на одну семью приходится 1,7 ребенка.

Есть и те, кто вовсе не планирует заводить детей – таких всего 3%.

Нужно отметить, что мужчины старше 36 лет более склонны к многодетной модели семьи, чем женщины.

Среди респондентов 29% уже являются родителями одного ребенка, 26% - двоих, 13% - это многодетные семьи.

Эксперты отмечают, что пока не видят перспектив к увеличению рождаемости. Помочь в этом вопросе могли бы увеличенные выплаты декретных пособий и пересчет материнского капитала, пишет газета «Известия».

Ранее Счетная палата России отметила, что естественная убыль населения ускоряется, а в тридцати двух регионах РФ количество умерших превышает число родившихся в 1,5-2,1 раза. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически теряет население».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В зоне поиска самолета ВВС Чили обнаружены обломки и тела людей
Захарова отметила изменения в подходе Украины к переговорам с Россией
Совет Федераций поддержал идею наказывать чиновников за оскорбление граждан
Траты мужчин на новогодние подарки на 40% больше, чем у женщин
В Германии заявили о "капитуляции" перед США из-за "Северного потока-2"
Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Формировать комфортную городскую среду необходимо с учетом мнения жителей»
Стало известно, кто снимется в ремейке "Один дома"
В Перу захватили подлодку, груженную двумя тоннами кокаина
Россиянин через суд отменил штраф за среднюю скорость: какой опыт могу извлечь водители
Рекрутеры выяснили, что больше четверти россиян опасаются потерять работу
Кит Харингтон прокомментировал свое номинирование на "Золотой глобус"
В Канаде при крушении самолета погибли три человека
Бесплатный сыр только в мышеловке: россиян предупредили об опасности Free WiFi
Возможно, рак: президент Бразилии рассказал о визите к врачам
В Сенате США рассмотрят вопрос признания России "спонсором терроризма"
ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским в роли президента
После требований главы ДНР офис Зеленского исправил текст парижского коммюнике