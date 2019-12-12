Россияне назвали число детей в идеальной семье

СЕГОДНЯ 07:35 2019-12-12T07:35:29+03:00

41% россиян уверены, что в идеальной семье должно быть двое детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

41 процент респондентов убеждены, что в идеальной семье должно быть двое наследников

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Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом общественного мнения (ФОМ) выяснили, сколько детей, по мнению россиян, должно быть в идеальной семье. 41 процент респондентов убеждены, что в идеальной семье должно быть двое детей.

Треть готова воспитывать троих — в теории. Четырех и более отпрысков хотят иметь 15% россиян, а 6% ограничились бы одним ребенком. Но реальное положение дел отличается от статистики - на деле на одну семью приходится 1,7 ребенка.

Есть и те, кто вовсе не планирует заводить детей – таких всего 3%.

Нужно отметить, что мужчины старше 36 лет более склонны к многодетной модели семьи, чем женщины.

Среди респондентов 29% уже являются родителями одного ребенка, 26% - двоих, 13% - это многодетные семьи.

Эксперты отмечают, что пока не видят перспектив к увеличению рождаемости. Помочь в этом вопросе могли бы увеличенные выплаты декретных пособий и пересчет материнского капитала, пишет газета «Известия».

Ранее Счетная палата России отметила, что естественная убыль населения ускоряется, а в тридцати двух регионах РФ количество умерших превышает число родившихся в 1,5-2,1 раза. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически теряет население».

ИСТОЧНИК KP.RU