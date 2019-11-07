Почему россиянки не хотят рожать

По данным Счетной палаты России естественная убыль населения ускоряется, а в тридцати двух регионах РФ количество умерших превышает число родившихся в 1,5-2,1 раза. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически теряет население». Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на Всемирном саммите социального обеспечения в Брюсселе, сообщил о проблемах с первым рождением. Также министр труда анонсировал увеличение пособия на первого и второго ребенка, софинансирование из федерального бюджета выплат на третьего ребенка, и 90 млрд, которые государство планирует выделить на стимулирование рождаемости в следующем году.

Несмотря на национальные программы, направленные на повышение демографии, россияне не хотят заводить детей.

Одной из главных причин сокращения рождаемости называют чайлдфри-идеологию. Социологи бьют тревогу: только в столице 17% опрошенных не хотят продолжать род. По их мнению, всему виной — эгоизм: желание путешествовать, делать карьеру или просто жить в свое удовольствие. Но так ли это на самом деле, и почему женщины, а именно мы принимаем окончательное решение заводить потомство или нет, — боятся брать на себя такую ответственность? Отсутствие детей — эгоизм или безысходность?

Прежде чем кидать камни в бездетных, подумайте, чем они руководствуются отказываясь от материнства. Большинство молодых женщин репродуктивного возраста, чье детство пришлось на 90-е, имеют травмирующий опыт — тотальная нищета и отсутствие стабильности. Тяжелое детство на подсознательном уровне вызывает страх и тревогу — чувства, которые желанию размножаться явно не способствуют. Женщины делают упор на карьере не потому, что хотят соревноваться с мужчинами, пестовать свое эго, иметь возможность тратить заработанное на предметы роскоши. Активная трудовая деятельность помогает выжить, заполнить пустоту, дать возможность обзавестись материальной базой, которая бы позволила прокормить будущих детей.

Большинство озадачено вопросом, почему женщины не хотят заводить потомство, но, на мой взгляд, важно понять, почему они рожают. Происходит это по двум причинам: безграмотность или наличие надежного мужчины рядом. В первом случае происходит банальный залет. Чаще всего это неблагополучные регионы, где недальновидные особи женского пола не отличаются избирательностью в выборе половых партнеров, игнорируют средства контрацепции. То есть — рожают по глупости. Во втором случае рождение ребенка — осознанный шаг, а все потому, что рядом человек, которые вселяют веру в будущее — мужчина, с которым не страшно остаться без работы, и с которым не думаешь о карьере. Феминистки меня явно не поддержат, но именно мужчины способны вдохновить на материнство. Также, как и полностью убить в тебе это желание.

Я не буду рассказывать обобщенные страшилки о том, что «мужик измельчал», нет. Но когда рядом человек, чье слово не значит ровным счетом ничего, — тот, кто бежит от ответственности со скоростью «Сапсана», о продолжении рода точно не думаешь. Мне часто встречались мужчины, которые чуть ли не с первого свидания говорили, что хотят детей. Потом даже настаивали на этом, объясняя, что отношения нельзя считать полноценными, если в планах нет деторождения. Они не понимали одной простой вещи: женщину не нужно убеждать или покупать, чтобы она захотела детей. Нужно просто отвечать за свои слова, демонстрировать свою надежность и мужественность в действии. Тогда она сама сделает все возможное, чтобы создать настоящую семью.

Чаще всего меня окружают представители старшего поколения. Все как один говорят мне — «надо рожать!». Один политический деятель вообще заявил, что женщина без детей — высохшее растение. Я объясняю, чтобы родить многого ума не нужно. Да и от кого рожать? Желающие стать отцами моих будущих детей на словах, конечно, есть и всегда были, но я не понимаю, как можно заводить детей только потому, что этого требует общество, государство или «часики тикают». Есть категория женщин, которые не нашли достойную пару, сделали карьеру и после этого решили обзавестись детьми. Тех, кто выбрал чайлдфри, называют паразитами и эгоистами, но, как по мне, настоящий эгоизм рожать для себя. Обрекать будущего ребенка на жизнь в недосемье, где «недолюбленная бабенка» породит в своем чаде кучу комплексов. Что ждет этого малыша? Просто к сведению — согласно статистике 60% несовершеннолетних преступников воспитывались в неполной семьях.

Для того, чтобы побудить людей к размножению — материнского капитала недостаточно. Да, и если общество будет клеймить бездетных — желания повышать демографию не появится. Важен глубокий, системный подход. И бороться нужно с инфантильностью мужчин в том числе. Разводы, дети от предыдущих браков, и как результат — обязательства, навязанные государством в виде алиментов. Судебные приставы; травля родственников; запрет на выезд за границу; арест на имущество; уголовное преследование. Как вы считаете, захочет ли после всего этого среднестатистический мужчина отцом становиться?

С возрастом люди все больше думают о смысле жизни. О том, зачем они в этом мире. Однако в многодетных семьях на философские рассуждения просто нет времени. Они заняты воспитанием, а честнее будет сказать — выживанием. Возможно, тот самый смысл жизни и есть дети. А еще, детей называют цветами жизни. Вот только, чтобы вырастить именно цветы, а не бесполезные сорняки, нужна хорошая почва.

А вы сколько хотите детей?.Опрос

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Своих не нарожаем: зачем Россию делают «миграционно привлекательной»

Иностранцы смогут получать наши паспорта всего за год работы (подробности)