В зоне поиска самолета ВВС Чили обнаружены обломки и тела людей

СЕГОДНЯ 07:57 2019-12-12T07:57:52+03:00

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В зоне поисков пропавшего самолета Lockheed C-130 Hercules Военно-воздушных сил Чили обнаружены обломки и тела людей. Согласно данным главы региона Магальянес Хосе Фернандеса, в руководстве ВВС уже подтвердили эту информацию.

Воздушные суда нашли останки, часть шасси и фюзеляжа в проливе Дрейка, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. Это в 40 километрах от точки, где связь с военным самолетом оборвалась.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU