В зоне поиска самолета ВВС Чили обнаружены обломки и тела людей
Поисковая операция в проливе Дрейка продолжается
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В зоне поисков пропавшего самолета Lockheed C-130 Hercules Военно-воздушных сил Чили обнаружены обломки и тела людей. Согласно данным главы региона Магальянес Хосе Фернандеса, в руководстве ВВС уже подтвердили эту информацию.
Воздушные суда нашли останки, часть шасси и фюзеляжа в проливе Дрейка, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. Это в 40 километрах от точки, где связь с военным самолетом оборвалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU