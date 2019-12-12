2019-12-12T07:57:52+03:00
Происшествия

В зоне поиска самолета ВВС Чили обнаружены обломки и тела людей

Поисковая операция в проливе Дрейка продолжается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В зоне поисков пропавшего самолета Lockheed C-130 Hercules Военно-воздушных сил Чили обнаружены обломки и тела людей. Согласно данным главы региона Магальянес Хосе Фернандеса, в руководстве ВВС уже подтвердили эту информацию.

Воздушные суда нашли останки, часть шасси и фюзеляжа в проливе Дрейка, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. Это в 40 километрах от точки, где связь с военным самолетом оборвалась.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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