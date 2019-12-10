Чилийский самолет с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду
Связь с военно-транспортным Lockheed C-130 Hercules была утеряна около полуночи
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Самолет Военно-воздушных сил Чили пропал с радаров во время движения в сторону Антарктиды. Lockheed C-130 Hercules должен был приземлиться на арктической базе, но операторы потеряли с ним связь.
Все произошло после 18:00 (около полуночи на 10 декабря по мск). На борту пропавшего военно-транспортного самолета находились 38 человек, в том числе 17 членов экипажа и 21 пассажир. Была организована поисково-спасательная операция.
По последним данным, воздушное судно разбилось.
В этом месте самолет пропал с радаров
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ИСТОЧНИК KP.RU