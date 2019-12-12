2019-12-12T08:35:20+03:00
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот России и США

Экономическим прорывом может стать запуск двустороннего Делового консультативного совета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дональд Трамп - президент СШАДональд Трамп - президент СШАФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о своем желании в несколько раз увеличить товарооборот между странами. Деловое предложение было сделано во время встречи главы государства и дипломата в Белом доме.

Сайт kp.ru писал, что глава МИД прибыл в Вашингтон во вторник, 10 декабря. Его беседа с американским лидером проходила в закрытом режиме - без представителей прессы. По ее итогам, госсекретарь США Майк Помпео сообщил журналистам, что в скором времени будет сделано объявление об экономических прорывах в сотрудничестве.

Согласно данным источника "Коммерсанта", близкого к российской делегации, речь может идти о запуске двустороннего Делового консультативного совета.

Президент РФ Владимир Путин предложил создать этот механизм еще летом 2018 года, а минувшей осенью стороны определи круг лиц, ответственных за реализацию проекта.

Лавров прокомментировал встречу с Трампом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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