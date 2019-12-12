Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот России и США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о своем желании в несколько раз увеличить товарооборот между странами. Деловое предложение было сделано во время встречи главы государства и дипломата в Белом доме.
Сайт kp.ru писал, что глава МИД прибыл в Вашингтон во вторник, 10 декабря. Его беседа с американским лидером проходила в закрытом режиме - без представителей прессы. По ее итогам, госсекретарь США Майк Помпео сообщил журналистам, что в скором времени будет сделано объявление об экономических прорывах в сотрудничестве.
Согласно данным источника "Коммерсанта", близкого к российской делегации, речь может идти о запуске двустороннего Делового консультативного совета.
Президент РФ Владимир Путин предложил создать этот механизм еще летом 2018 года, а минувшей осенью стороны определи круг лиц, ответственных за реализацию проекта.
Лавров прокомментировал встречу с Трампом.
ИСТОЧНИК KP.RU